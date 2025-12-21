При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Собянин утвердил проект участка дороги Минское шоссе – Троицк – Варшавское шоссе
В столице согласован проект участка трассы длиной около шести километров от улицы Харлампиева до Калужского шоссе, предусматривающий строительство двух путепроводов и моста через Десну. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщил Сергей Собянин, утвержден проект планировки участка трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе, об этом мэр написал в Telegram. Новый участок пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе.
Собянин сообщил: «Утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе».
Протяженность участка составит примерно шесть километров. Проект предусматривает строительство трехполосной дороги по основному ходу, двух путепроводов, моста через реку Десну, а также лестничных сходов к набережной.
Запланированы реконструкция части Нововатутинского проспекта, организация съездов, заездов с новой трассы и развитие транспортной развязки на пересечении с проектируемой магистралью Мамыри – Пенино – Шарапово.
Среди преимуществ проекта отмечено улучшение транспортного обслуживания жителей Троицка и Филимонковского, а также обеспечение удобного доступа к будущей станции «Кедровая» Троицкой линии метро. Этот участок войдет в состав новой поперечной магистрали в ТиНАО, завершение строительства которой ожидается в 2029 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра для улучшения транспортной доступности пяти районов на юге города.
Президент России Владимир Путин поставил задачу привести к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в нормативное состояние.