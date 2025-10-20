  • Новость часаВ Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 14:58 • В мире

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности?

    Отношения между США и Колумбией обострились. Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал своего колумбийского коллегу Густаво Петро «нарколидером, якобы активно поощряющим масштабное производство наркотиков как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране».

    «Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки», – считает глава Белого дома. Он сообщил, что начиная с 19 октября Вашингтон больше не будет направлять в Боготу какие-либо выплаты.

    Кроме того, Трамп пригрозил, что Штаты могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков. «Цель наркопроизводства – продажа в США огромных объемов продукции, которые сеют разрушения и хаос. Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, должен немедленно закрыть эти поля смерти. Иначе США сделают это за него, но ему не понравится», – предупредил президент.

    Примечательно, что заявление Трампа последовало после того, как президент Колумбии обвинил американское правительство в нарушении суверенитета его страны и убийстве рыбака в сентябре во время военной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне. «Колумбийское судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа двигателя. Мы ждем объяснений от правительства США», – подчеркнул Петро.

    Однако вместо «объяснений» сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что Трамп в ближайшие дни намерен объявить о введении пошлин на продукцию из Колумбии. К этим мерам Вашингтон уже прибегал в январе, когда Богота отказалась принимать самолеты США с мигрантами. Тогда глава Белого дома установил тарифы в размере 25% на все колумбийские товары.

    Петро отверг обвинения американского лидера в причастности к наркобизнесу. «Проблема в Трампе, а не в США. Господин Трамп... вы грубы и невежественны в отношении Колумбии... Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо... Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности», – отметил президент.

    Что примечательно, в последнее время наблюдается эскалация напряженности в регионе Карибского бассейна из-за объявленной Вашингтоном войны с наркокартелями. США уже направили к берегам Латинской Америки военные корабли с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. С сентября 2025 года американские ВМС наносят ракетные удары по морским судам, которые, по версии Белого дома, везут наркотики в Штаты.

    Одной из последних была уничтожена «крупная подводная лодка», о чем Трамп проинформировал в своей соцсети. По его словам, разведка США подтвердила, что уничтоженная субмарина была загружена в основном фентанилом. При этом Вашингтон, как и ранее, не предоставил доказательств того, что подлодка перевозила запрещенные вещества. По словам американиста Дмитрий Дробницкого,

    нынешние действия администрации Трампа в некоторой степени соответствуют обновленной «доктрине Монро».

    Прежняя декларация оправдывала лидерство США в Западном полушарии, а также экспансионизм и вмешательство во внутренние дела других стран. Об отказе от «доктрины Монро» Штаты объявили только в 2013 году. Начавшаяся с возвращением Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Так в американской прессе описали притязания политика на Канаду, Гренландию и Панамский канал.

    «В романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» есть фраза «и тут Остапа понесло». Американского политика так же «несет». Да, в Латинской Америке, в том числе в Колумбии, есть производства наркотиков. Однако заявления о том, что колумбийское правительство руководит этим, бред – причем даже больший, чем утверждения о том, что центр находится в Венесуэле», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. По его мнению,

    нынешние события демонстрируют степень абсолютной неинформированности президента США о происходящем в Латинской Америке.

    «Речь идет о том, что либо американского главу подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии, чтобы оправдать повороты своей политики в отношении стран региона», – рассуждает собеседник. «Между тем я сомневаюсь, что американская сторона готовит вооруженное вторжение в Колумбию. Хотя колумбийская армия вряд ли была бы верным союзником президента Петро в деле противостояния Штатам. Тем не менее действия США размывают их же собственную подготовку к операциям в отношении Венесуэлы. Невозможно воевать на всех фронтах сразу», – добавил политолог.

    Как считает американист Малек Дудаков, борьба администрации Трампа с колумбийскими наркокартелями – «имитационная деятельность». «Колумбия – большой хаб по производству и транспортировке наркотиков, но это не те запрещенные вещества, которые вызывают основные проблемы в США. Наркокризис там связан с опиоидами, которые производятся либо внутри самих Штатов, либо в соседней Мексике», – пояснил спикер.

    Эксперты выделяют несколько причин нападок Трампа на Петро. Первая – это попытка заключить новое выгодное для США торговое соглашение. «Учитывая специфику политики главы Белого дома, возможно, лидеры вскоре проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика», – предположил Дробницкий.

    Вторая версия – об обиде американца на своего колумбийского коллегу. Хейфец напомнил, что Петро выступил на демонстрации в поддержку Палестины, которая проходила в Нью-Йорке в дни 80-й сессии ГА ООН. «Я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не целиться в человечество из своих винтовок. Не подчиняйтесь приказу Трампа! Подчиняйтесь велению человечества!» – заявил тогда колумбийский лидер. После этого Госдеп аннулировал визу политика. «Трамп человек эмоций во многих вопросах.

    Если кто-то что-то скажет не так, президент США может сразу разразиться тирадой. Впрочем, это не мешает ему через какое-то время сменить гнев на милость. Глава Белого дома много говорит, но не всегда после заявлений следуют действия»,

    – указал Хейфец. Если же Штаты не возобновят финансовую помощь и введут тарифы, то это окажется болезненным ударом по Боготе, посчитал собеседник. Он отмечает: США – крупный торговый партнер Колумбии. По словам же Дудакова, речь идет о 300-500 млн долларов траншей от Вашингтона. «Более серьезная история – переводы от колумбийских мигрантов, проживающих в Штатах, там уже суммы идут на миллиарды. Если и их начнут перекрывать, это может создать проблемы в экономике страны», – рассуждает американист.

    По его мнению, третья причина нападок – намерение повлиять на предстоящие колумбийские выборы, которые состоятся в 2026 году. «США попытаются поддержать правую оппозицию. Их кандидатом стала телеведущая Вики Давила, сторонница Трампа, которая открыто призывает Вашингтон свергнуть «наркодиктатуру» в Венесуэле. Другими словами, стратегия Белого дома может быть следующей: отстранить левых от власти в Колумбии, а затем использовать страну как еще один таран против Боливарианской республики», – детализировал эксперт.  

    «Вишенка на торте – электоральная схватка в Бразилии. Там на выборы в следующем году может пойти Мишель Болсонару, жена отставного президента, оказавшегося за решеткой. Если победят правые, то США, вероятно, попробуют устроить блокаду Венесуэлы по примеру предыдущей попытки переворота в Каракасе в 2019 году»,

    – допустил Дудаков. Несколько иной точки зрения придерживается Хейфец. Он считает, что власть в Колумбии «в любом случае сменится». «Левые, на мой взгляд, и так практически гарантированно проигрывают выборы в следующем году. По всем рейтингам и опросам шансов на победу у них нет. Высока вероятность, что следующим президентом будет представитель правого центра или правых», – отметил политолог.

    «Важно понимать, что текущая позиция Боготы не проамериканская, но и не антиамериканская. Петро делает антитрамповские заявления, но в целом колумбийские политики достаточно спокойно и традиционно работают с США», – напомнил спикер. По его мнению, проблемы Вашингтона со странами Латинской Америки во многом вызваны искаженной реальностью, которая существует у руководства Белого дома. «Впрочем, такое наблюдается в отношениях Штатов с целым рядом регионов мира», – заключил аналитик.

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

