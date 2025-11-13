За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.20 комментариев
«Единая Россия» провела диалог с Компартией Китая
В Москве состоялось заседание межпартийного диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Участники встречи обсудили развитие стратегического партнерства и подготовку обновленного протокола о сотрудничестве, подчеркнув, что отношения между Россией и Китаем переживают «наилучший период».
Открывая встречу, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам диалога, сообщается на сайте «Единой России». «Отношения между двумя государствами динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства: Российская Федерация и Китайская Народная Республика плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, реализуют масштабные совместные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты», – сказано в приветствии главы государства.
Грызлов в своем выступлении отметил, что отношения России и Китая переживают наилучший период за всю многовековую историю, а центральную роль в укреплении связей Москвы и Пекина играет дипломатия лидеров двух стран.
«Важнейшей частью стратегического партнерства России и Китая является эффективная координация внешнеполитических усилий, в том числе в таких международных организациях, как ООН и ее Совет Безопасности, «Группа двадцати», АТЭС, АСЕАН и другие. Москва и Пекин схожим образом смотрят на основные проблемы современного мира. Наша связка – один из ключевых стабилизирующих факторов современной международной жизни», – подчеркнул глава партии.
Одним из главных итогов встречи стало решение приступить к подготовке протокола о расширении сотрудничества между «Единой Россией» и КПК. «Обновленный документ станет «дорожной картой» межпартийного взаимодействия на три года вперед. Предлагаем безотлагательно начать работу по его подготовке», – заявил Грызлов.
Заведующий международным отделом ЦК КПК Лю Хайсин поблагодарил российскую сторону за организацию диалога и подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Пекином остается устойчивым, несмотря на изменения в мире: «Это стратегический выбор двух сторон. Китай готов вместе с Россией оставаться защитником мирового порядка, вносить больший вклад в мировую стабильность».
Представитель КПК отметил, что партиям следует продолжать обмен опытом в вопросах партийного строительства, государственного управления и противодействия внешнему вмешательству недружественных государств в суверенные дела стран.