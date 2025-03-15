После русских Латвия начала репрессии против других граждан Прибалтики

Tекст: Никита Демьянов

В последнее время в Латвии прошла новая серия арестов. Частично она коснулась той части общества, что и так уже до предела унижена, запугана и стигматизирована – местных русских.

Так, 13 февраля в Риге был арестован 71-летний Александр Гапоненко – общественный деятель, правозащитник, экономист, историк, публицист и писатель. Для него этот арест не первый. Профессор политэкономии, доцент Балтийской международной академии, бывший предприниматель Гапоненко осознанно выбрал путь служения русской общине Латвии. Ненависть властей он вызвал в 2012 году, когда стал одним из организаторов референдума, в ходе которого латвийские русские проголосовали за предоставление их родному языку статуса второго государственного. С тех пор все действия, заявления и публикации Гапоненко вызывали обостренный интерес местных спецслужб, искавших любого повода отправить его за решетку.

Очередной арест Александра Гапоненко связан с его дистанционным участием в круглом столе «Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики», организованном Институтом стран СНГ в феврале 2025-го. Он – единственный из участников этого мероприятия, находившийся в тот момент непосредственно на территории Прибалтики.

Через некоторое время после ареста Гапоненко передал весточку на волю: «Маюсь по камерам. Отсидел десять дней в одиночке, а теперь перевели в корпус к господам бандитам. Народ попался интеллигентный, сижу с тремя парнями и нахожу с ними общий язык. Даже кофе угостили. Проявили уважение к возрасту и уступили нижнюю шконку. Словом, обычные тюремные будни».

18 февраля, как сообщила правозащитница Алла Березовская, была задержана женщина-видеоблогер Татьяна М., высказывавшая свое личное критическое отношение к происходящему в Латвии и мире. «Ее скрутили и бросили за решетку, потом из дома забрали все их с мужем деньги и ценности – типа улики», – сообщает Березовская.

26 февраля суд приговорил к двум годам тюрьмы 40-летнего рижского предпринимателя Валерия Лазарева. Три года назад Лазарев вступил в конфликт с юношей с украинским флагом на плечах – ударил его, нанеся царапину в сантиметр и велел «снять эту фашистскую тряпку». Лазарев долго мыкался по судам, надеясь, что дело сведется к условному сроку. Суд сначала потребовал выплаты пострадавшему компенсации за «моральный ущерб» – 6 тыс. евро. Лазарев выплатил эти деньги, но потом ему еще и дали реальный срок.

А 5 марта сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев обнародовал свое послание президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. В нем он просит их помочь остановить политические репрессии в странах Прибалтики. По словам Бузаева, если в 2019-2021 годах Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбуждала в год 20-30 политически мотивированных дел, то в 2022-2024 годах их число колебалось в пределах 47-64.

«В 2024 году половина таких дел была возбуждена под надуманными предлогами помощи России в борьбе против Латвии и Украины, которая выражалась преимущественно в публичном высказывании несогласия с действиями властей.

Использование таких мер, как обыски, задержания, конфискация оргтехники, ограничение доступа к банковским счетам, предварительное заключение, отказ в необходимой медицинской помощи и другие полицейские ограничения в период следствия, само по себе является чувствительным средством наказания и запугивания тех, кто разделяет взгляды этих жертв произвола. Сегодня в тюрьмах Латвии, Литвы и Эстонии находятся около тридцати политзаключенных, ставших невольными жертвами российско-украинского противостояния», – пишет Бузаев.

Стоит добавить, что сотни людей в Прибалтике подверглись наказаниям, не связанным с тюремной отсидкой, – кого-то оштрафовали на крупную сумму, кого-то вынудили пуститься в бега, кого-то депортировали. Многие из тех, кого коснулись репрессии, предпочитают молчать – из опасения навлечь новые неприятности на себя и родственников. «Часть попавших под репрессии людей просто не хочет, чтобы о них знали. Боится еще больше усугубить свое положение», – подчеркивает журналист Алексей Стефанов. Смельчаков, подобных тому же Бузаеву, не так уж много – националисты уже требуют его ареста, называя «прокремлевским активистом».

На одном из недавних случаев репрессий следует остановиться особо. 6 февраля латвийская Служба государственной безопасности задержала 75-летнего пенсионера из города Екабпилса по имени Юрис Бружукс, которого буквально подняли с больничной койки. Мужчину обвинили в «оправдании военных преступлений страны-агрессора».

Несмотря на солидный возраст и плохое состояние здоровья Бружукса, суд не счел возможным освободить его под подписку и направил в следственный изолятор. Причем, по информации правозащитника Дэги Караева, тюремные чиновники сначала запретили передать больному человеку лекарства, невзирая даже на просьбу следователя. И это при том, что Бружукс не последний человек в своем городе – он бывший бизнесмен, создатель известной всему Екабпилсу швейной фабрики.

«75-летнего деда из Екабпилса за один "пророссийский ролик", отправленный друзьям, уже почти месяц держат в тюрьме, периодически подлечивая его в больнице, чтобы совсем не загнулся. Он тоже – страшная угроза?» – спрашивает Алла Березовская.

Арест Бружукса стал еще одним ударом по стереотипу о том, что якобы в Латвии по политическим и шпионским статьям хватают только местных русских, а обладателям «правильных» национальностей ничего не грозит. С этим спорит известный латвийский правозащитник и оппозиционный политический активист Владимир Линдерман. «Первым арестованным в 2022 году по ст. 74.1 («Оправдание российской агрессии») был латыш Айвис Василевскис. Восемь лет за шпионаж – на мой взгляд, притянутый за уши, – получил бывший министр и депутат Янис Адамсонс. Ни тому, ни другому "латышскость" не помогла. Важна не национальность, а статья обвинения. Связана она как-то с Россией или нет», – подчеркивает Линдерман.

К этим примерам можно добавить и другие. Правозащитник Алвис Пилагс, работавший в Латвии с гражданами РФ, несколько лет провел в Рижской центральной тюрьме по сфабрикованному делу. Находится в тюрьме рижанка Елена Крейле, которой дали три года за то, что выставляла в окне своей квартиры российский флажок и лозунги о необходимости дружбы России и Латвии.

А в феврале латвийские власти арестовали по подозрению в шпионаже гражданина Эстонии – известного в Таллине фотолюбителя Маттиаса Рикку, увлекающегося, в частности, эстетикой поездов и железных дорог. Он делал свои снимки посредством дрона. Это известие вызвало массу шуток. «Вот уже и эстонских шпионов хватать стали», – иронизировали люди. Другие шутили, что эстонец, видимо, фотографировал элементы недостроенной Rail Baltica – печально знаменитой «железной дороги в никуда», «распильного» проекта, на котором обогатилось множество местных чиновников.

Руководитель отдела общественных связей Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм подтвердил, что ведомство осведомлено об аресте их гражданина: латвийские власти уведомили их об этом. На интернет-форуме любителей картинок с железными дорогами Baltic trains picture gallery один из пользователей сообщил, что Рикка был арестован в Риге. «Наш друг Маттиас Рикка сидит в рижской тюрьме с 24 февраля по подозрению в шпионаже. Мы все знаем, что это чепуха и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур», – отметил автор в своем посте, добавив, что призывает всех поддержать Рикку и добиваться его освобождения.

Преступление, в котором обвиняют Рикку, предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с конфискацией имущества. Позже стало известно, что вместе с Маттиасом Риккой был задержан и некий гражданин Украины, имя которого пока не называют. Его подозревают в том же самом – якобы он злонамеренно фотографировал элементы «критической инфраструктуры».

Судя по фотографиям из аккаунта Маттиаса Рикки в соцсетях, он поддерживает киевский режим – на его аватарке красуется украинский флаг с подписью «Героям слава». Но спецслужбам необходимо выполнять «нормативы» по поимке «российских шпионов» и «агентов влияния Москвы» – и для этого могут схватить совершенно случайного человека.

Хотя, справедливости ради, у несчастливца, оказавшегося в жерновах системы, есть небольшой шанс выкрутиться. Но это только в том случае, если предъявляемое ему обвинение относительно нетяжелое. В прошлом году в Даугавпилсе полиция задержала местного жителя Александра, у которого на одежде был приколот значок с изображением Медного всадника и надписью «Ленинград». В полиции сочли значок «преступной советской символикой», его ношение – актом «прославления тоталитаризма» и влепили Александру штраф в 350 евро. Даугавпилчанин не успокоился и пошел по судам. Не с первой попытки, но он сумел добиться отмены штрафа.