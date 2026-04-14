Bloomberg: МВФ и Ливан обсуждают оперативную выдачу стране 1 млрд долларов
Bloomberg: МВФ и Ливан обсуждают варианты оперативной помощи стране
Международный валютный фонд (МВФ) и Ливан обсуждают варианты оказания ускоренной помощи, чтобы помочь стране справиться с последствиями войны на Ближнем Востоке, узнало агентство Bloomberg.
«Переговоры сосредоточены на некоем финансовом инструменте, который дал бы Ливану доступ к средствам в размере от 800 тыс. до 1 млрд долларов», – приводит агентство Bloomberg слова одного из источников.
По его словам, переговоры носят частный характер. А деньги, на которые стороны договорятся, будут направлены на поддержку бюджета и оказание гуманитарной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2 тыс. человек. МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке. США пообещали Ливану помощь в восстановлении при сделке с Израилем.