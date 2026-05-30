Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».3 комментария
Финский депутат осудил визит боевиков «Азова» в парламент
Мема осудил визит боевиков «Азова» в парламент Финляндии
Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко раскритиковал посещение законодательного органа Финляндии представителями украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Визит представителей украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в финский парламент вызвал возмущение у местных политических деятелей, передает РИА «Новости». Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема публично выразил свое недовольство прошедшим в пятницу мероприятием.
«Я могу лишь выразить осуждение такого ужасного решения – приглашения этих нацистов в финский парламент. Позор!» – написал политик в социальной сети X. Он подчеркнул, что подобный шаг был крайне бестактным.
Политик также отметил, что некоторые финские депутаты не только тепло приветствовали гостей, но и прославляли их как героев. По его мнению, продолжающееся прославление нацизма в стране представляет серьезную опасность, особенно на фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой.
Ранее Мема призвал сменить европейскую элиту ради мира с Россией.
Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в щедром финансировании нацистской политики Украины.