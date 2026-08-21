Песков: Решение начать войну с мультиками показывает уродство киевского режима

Tекст: Вера Басилая

«То, что Украина начала войну и с мультиками тоже – это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что проект «Маша и Медведь» без преувеличения завоевал любовь зрителей по всей планете.

По словам Пескова, секрет успеха мультфильма кроется в доброте, человечности и трансляции лучших качеств.

Накануне Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла нелепость введенных ограничений.

В январе глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил с инициативой о запрете этого детского проекта.