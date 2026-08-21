Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Песков назвал уродством санкции Киева против мультфильма «Маша и Медведь»
Песков: Решение начать войну с мультиками показывает уродство киевского режима
Решение Украины начать войну и с мультфильмами лишний раз показывает уродство киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«То, что Украина начала войну и с мультиками тоже – это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что проект «Маша и Медведь» без преувеличения завоевал любовь зрителей по всей планете.
По словам Пескова, секрет успеха мультфильма кроется в доброте, человечности и трансляции лучших качеств.
Накануне Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла нелепость введенных ограничений.
В январе глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил с инициативой о запрете этого детского проекта.