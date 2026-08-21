Tекст: Вера Басилая

Захарова обратила внимание на нелепость ограничений, введенных против авторов известного детского проекта «Маша и Медведь». передает ТАСС.

«Видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронте», – с иронией отметила представитель ведомства.

Накануне Владимир Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».

В январе глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил с инициативой о запрете мультфильма «Маша и Медведь».

При этом мультфильм «Маша и Медведь» бьет рекорды просмотров на немецком телевидении.