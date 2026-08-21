Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.2 комментария
Захарова высмеяла санкции Зеленского против против «Маши и Медведя»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против создателей мультфильма «Маша и Медведь».
Захарова обратила внимание на нелепость ограничений, введенных против авторов известного детского проекта «Маша и Медведь». передает ТАСС.
«Видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронте», – с иронией отметила представитель ведомства.
Накануне Владимир Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».
В январе глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил с инициативой о запрете мультфильма «Маша и Медведь».
При этом мультфильм «Маша и Медведь» бьет рекорды просмотров на немецком телевидении.