Умер сыгравший в сериале «Обратная сторона Луны» актер Максимов

Tекст: Валерия Городецкая

Известный российский артист и клоун ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной творческой карьеры в отечественном кино и цирке, передает ТАСС. Максимов скончался утром 29 августа.

«Он умер сегодня утром», – сообщила агентству вдова артиста.

Сергей Максимов родился в Москве 5 августа 1946 года. Он получил образование в Творческой мастерской клоунских жанров, а также окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Долгие годы артист работал клоуном-акробатом в Союзгосцирке.

За время своей карьеры деятель искусств принял участие в создании более 20 картин. Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Доктор Живаго», «Страна Чудес», «Летучая мышь», «Охотники за бриллиантами» и «Десантный Батя».

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