В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1375 военных
Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом ВСУ потеряли около 1375 человек.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Никольского, Кияницы и Уланово в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Писаревки, Слатино, Избицкого, Приколотного и Соснового Бора.
При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и пять бронемашин.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны рядом с Грушевкой, Андреевкойи Прокоповкой в Харьковской области, Карповкой, Рубцами и Лозовым в Донецкой народной республике (ДНР).
Потери противника при этом составили свыше 190 военнослужащих и две бронемашины.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Новоселовки, Клинового, Славянска, Кондратовки и Дружковки в ДНР.
Противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины и семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Федоровки и Доброполья в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 370 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Барвиновки, Листовки, Общего, Розовки, Самойловки и Никольского в Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Противник при этом потерял до 325 военнослужащих и гаубицу «Богдана».
Напомним, накануне подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.
Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.
За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.