Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В ЛНР 11 человек получили ранения из-за атак дронов
В результате массированной атаки беспилотников на территорию Луганской народной республики ранения получили 11 мирных жителей, включая подростка, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Лисичанске дрон атаковал придомовую территорию, ранения получил 15-летний мальчик, указал Пасечник в Max.
Еще один удар пришелся около автомобильной парковки, где пострадал 66-летний мужчина.
В Троицком муниципальном округе под удар попало складское помещение, ранен 65-летний мужчина. В Кременском округе беспилотник атаковал частное домовладение, пострадал 38-летний местный житель.
В Рубежном ранения получили женщина и двое мужчин, а также электромонтер РЭС, пострадавший при ударе по предприятию.
В Ровеньках дрон атаковал газокомпрессорную станцию, ранен сотрудник. В Свердловском округе удар пришелся по железнодорожной станции, пострадали машинист и его помощник.
Под ударами оказались гражданские автомобили в Славяносербском и Лутугинском округах. Повреждены объекты инфраструктуры в Кировске, Брянке и других округах.
За сутки над республикой уничтожили порядка 80 воздушных целей. Следователи СК России фиксируют преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Луганской народной республике из-за ударов украинских беспилотников погиб ребенок.
В начале августа жертвами атак дронов стали еще два мирных жителя региона.
В конце июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о гибели двух мужчин при обстреле гражданского транспорта.