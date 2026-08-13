В ЛНР 11 человек получили ранения из-за атак дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Лисичанске дрон атаковал придомовую территорию, ранения получил 15-летний мальчик, указал Пасечник в Max.

Еще один удар пришелся около автомобильной парковки, где пострадал 66-летний мужчина.

В Троицком муниципальном округе под удар попало складское помещение, ранен 65-летний мужчина. В Кременском округе беспилотник атаковал частное домовладение, пострадал 38-летний местный житель.

В Рубежном ранения получили женщина и двое мужчин, а также электромонтер РЭС, пострадавший при ударе по предприятию.

В Ровеньках дрон атаковал газокомпрессорную станцию, ранен сотрудник. В Свердловском округе удар пришелся по железнодорожной станции, пострадали машинист и его помощник.

Под ударами оказались гражданские автомобили в Славяносербском и Лутугинском округах. Повреждены объекты инфраструктуры в Кировске, Брянке и других округах.

За сутки над республикой уничтожили порядка 80 воздушных целей. Следователи СК России фиксируют преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Луганской народной республике из-за ударов украинских беспилотников погиб ребенок.

В начале августа жертвами атак дронов стали еще два мирных жителя региона.

В конце июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о гибели двух мужчин при обстреле гражданского транспорта.