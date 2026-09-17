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    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    17 сентября 2026, 20:09 • Новости дня

    Подозреваемого в поджоге синагоги задержали в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Германии неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины, бросив пакеты с горючей жидкостью в запасной вход, пишет газета Judische Allgemeine.

    Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на культовое сооружение в городе Вупперталь, передает ТАСС со ссылкой на Judische Allgemeine. Злоумышленник метнул несколько пакетов с зажигательной смесью в сторону дверей, после чего попытался скрыться с места преступления.

    Возгорание удалось оперативно ликвидировать в течение нескольких минут. В результате инцидента никто не пострадал, начато официальное расследование.

    Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер осудил случившееся. «В период главных иудейских праздников снова совершено нападение на синагогу», – заявил он.

    По его словам, произошедшее свидетельствует о прогрессирующей нормализации ненависти к евреям, а время для атаки было выбрано не случайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали в Ярославле сторонника международной террористической организации при подготовке поджога синагоги.

    В октябре 2025 года российские спецслужбы предотвратили теракты на еврейских религиозных объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

    В августе того же года неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью во входную часть синагоги в Обнинске Калужской области.

    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    17 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

    Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.

    Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».

    «Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.

    Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.

    Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.

    Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.

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    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    16 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Мелони отказалась проводить досрочные парламентские выборы в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила возможность досрочных парламентских выборов, заявив о намерении руководить страной до истечения срока полномочий действующего созыва.

    Мелони сообщила после заседания Совета министров в присутствии вице-премьеров Антонио Таяни и Маттео Сальвини, что не планирует инициировать досрочные выборы в парламент, передает ТАСС. «Я намерена управлять этой страной до тех пор, пока меня поддерживает эта крепкая коалиция», – сказала политик на пресс-конференции.

    Она добавила, что не понимает, откуда берутся слухи о ее желании идти на выборы, и напомнила о рекордном сроке нахождения своего кабинета у власти.

    Мелони призвала не считать правительственные меры, направленные на решение текущих проблем, предвыборными шагами. В частности, с 2027 года кабинет министров отменит налог на малолитражные автомобили и мотоциклы, составляющий от 100 до 250 евро.

    Очередные выборы должны пройти осенью следующего года, несмотря на обсуждение нового избирательного законодательства.

    Власти Италии запланировали отмену налога на маломощные автомобили с 2027 года.

    Ранее Джорджа Мелони побила рекорд Сильвио Берлускони по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра.

    Весной Мелони потерпела поражение на референдуме по реформе судебной системы.

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    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

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    16 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы

    Посол Нуризаде отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Хорватии Александр Нуризаде категорически отверг обвинения Загреба в якобы создании Москвой угроз для европейской безопасности.

    В среду Нуризаде был приглашен в министерство иностранных и европейских дел Хорватии для беседы. В ходе встречи хорватская сторона выразила обеспокоенность мнимыми угрозами безопасности для Европы, исходящими от России.

    «Посол твердо отвел эти обвинения как бездоказательные, что российская сторона неоднократно подчеркивала», – говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Глава миссии расценил подобные заявления как скоординированную провокацию, направленную на деградацию отношений между странами.

    Дипломат также выразил сожаление, что Загреб потакает киевским властям и их покровителям, заинтересованным в продолжении конфликта. Он напомнил о первопричинах кризиса и усилиях Запада по превращению Украины в антироссийский проект, а также о непрекращающихся ударах ВСУ по мирному населению и инфраструктуре России.

    В посольстве добавили, что любые объекты на территории Украины, используемые для транспортировки военных и грузов в интересах украинской армии, остаются законными военными целями для Вооруженных сил России.

    Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил об отсутствии угрозы Европе со стороны Москвы.

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в создании опасности для европейских стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие угрозы европейским государствам со стороны России.

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    17 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента из-за Бандеры

    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента за

    Tекст: Катерина Туманова

    В своем выступлении европарламентарий от Польши Марчин Сыпневский отметил, что сегодняшняя Украина чествует героями тех, кто убивал польских детей, женщин и стариков, что не позволяет Варшаве продолжать спонсировать Киев.

    «Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое было ответственно за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более ста тысяч жертв, в основном гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

    Сыпневский отметил, что сейчас этим деятелям устанавливают памятники. В связи с этим он настоятельно рекомендовал отказаться от перечисления средств украинской стороне.

    «Как можно помогать стране, которая выстраивает идентичность на культе преступников? Украина не хочет или не может забывать нацистских героев. Поэтому мы не должны давать ни цента, пока Украина считает своими героями таких, как Бандера и Шухевич», – добавил он.

    В конце выступления Сыпневский показал, как легко можно отказаться от почитания нацистских преступников, и разорвал распечатанные на листе А4 портреты Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что  Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом. Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений.

    При этом на Украине семья тайно переучивала дочь после уроков о Бандере.

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    16 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия

    Tекст: Денис Тельманов

    Энергетический кризис поставил под угрозу закрытия около 30 бумажных фабрик в Италии из-за резкого роста стоимости электричества и топлива на мировом рынке, пишет газета Sole 24 Ore.

    Около 20% предприятий итальянской целлюлозно-бумажной промышленности рассматривают возможность остановки производства из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore.

    «В 2026 году шесть итальянских бумажных фабрик приостановили работу, продлив период технического обслуживания, а как минимум 20% предприятий (около 30 бумажных фабрик) заявляют о кризисе и думают об остановке производства в ближайшие недели, если стоимость электроэнергии не снизится», – говорится в публикации.

    Бумажная промышленность относится к числу наиболее энергоемких отраслей и испытывает структурное давление из-за значительного роста стоимости энергии. Некоторые компании уже работают в убыток, но намерены выполнить полученные заказы, другие же рассматривают возможность остановки производства в ближайшие дни.

    Кризис усугубляется геополитической обстановкой: после взаимных ударов США, Израиля и Ирана в феврале конфликт остается неурегулированным.

    Эскалация привела к остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что вызвало рост цен на топливо в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала потерю полумиллиона рабочих мест в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы.

    Британская газета Financial Times объявила о переходе мирового энергетического кризиса в новую опасную фазу.

    Европейская химическая промышленность потеряла около девяти процентов своих производственных мощностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

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    17 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Лавров заявил о метастазах нацизма в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе, приведя в пример Германию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов отметил распространение нацизма в европейских странах, передает ТАСС.

    «То, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьезный звонок», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, руководитель МИД подчеркнул готовность государства противостоять возникающим угрозам. По его словам, страна обладает всеми необходимыми ресурсами для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности и обеспечения благополучия граждан.

    Ранее Лавров назвал искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения украинского конфликта.

    До этого министр заявил об открытой поддержке военных преступников бывшими западными союзниками.

    Также Лавров заявил, что под руководством Берлина в Европе создается новое движение в поддержку радикальной идеологии.

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    17 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    BASF объявил о планах сократить более половины рабочих мест в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий концерн BASF намерен значительно урезать штат ИТ-подразделения BASF Digital Solutions в Людвигсхафене, сократив число сотрудников с примерно 1,9 тыс. до менее 900 человек к 2030 году, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    Немецкий химический концерн BASF планирует масштабное сокращение рабочих мест в своем ИТ-подразделении BASF Digital Solutions GmbH в Людвигсхафене, передало агентство Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    По его данным, компания намерена сократить более половины ИТ-персонала на главной площадке в Германии.

    Штат BASF Digital Solutions должен уменьшиться с примерно 1,9 тыс. сотрудников до менее 1,1 тыс. к 2028 году и далее до менее 900 человек к 2030 году. Профсоюз указал, что такие параметры оптимизации зафиксированы в планах руководства, хотя ранее концерн не раскрывал конкретных чисел по сокращениям в цифровом секторе.

    Руководство BASF намерено перенести значительную часть цифровых задач в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в первую очередь в Индию и Малайзию, уточнило Reuters. По данным агентства, это коснется как разработки программного обеспечения, так и поддержки ИТ-инфраструктуры концерна.

    Агентство dpa сообщало, что общая численность персонала на главном заводе BASF в Германии уже снизилась до уровня 1954 года на фоне широкой программы сокращений. Компания реализует многолетний план экономии затрат, затрагивающий как производственные подразделения, так и вспомогательные службы.

    BASF является одной из крупнейших в мире химических компаний, выпускающей химикаты, пластмассы, специальные продукты и средства защиты растений, а ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Концерн управляет сетью производственных площадок и сервисных центров в разных регионах мира, включая Европу и Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты предупредили, что запрет российских удобрений способен серьезно ударить по экономике Евросоюза.

    В позапрошлом году аналитики отметили, что Европа продолжает наращивать зависимость от российских удобрений на фоне энергетического и промышленного кризиса.

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    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

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    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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