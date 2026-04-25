Синоптик предупредил о рекордном падении давления в Москве

Синоптик Леус спрогнозировал рекордно низкое атмосферное давление в Москве

Tекст: Мария Иванова

В воскресенье и понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

После теплой и солнечной субботы погоду в столице испортит активный циклон, который стремительно перемещается из Финляндии.

Помимо дождей, переходящих в мокрый снег, порывистого ветра и резкого похолодания, циклон вызовет существенные колебания давления. «В предстоящие два дня показания барометров рухнут до рекордно низких отметок», – отметил синоптик. В воскресенье давление опустится до 727 мм рт. ст., что на 3 мм ниже рекорда 1971 года.

В понедельник барометры покажут 725 мм рт. ст., что также может обновить суточный рекорд 1971 года, составляющий 729,9 мм рт. ст. Во вторник показатели начнут активно расти и к среде вернутся в норму. Метеозависимым людям рекомендовано следить за самочувствием и принимать прописанные лекарства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в столице атмосферное давление опустилось до 727,6 миллиметра ртутного столба.

Североатлантический циклон принес в город ливни со снегом.