Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о расширении контролируемой израильской армией зоны на юге Ливана, откуда, по его словам, насильно выселяют местных жителей.
О своем решении глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил по итогам совещания в Северном командовании с участием министра обороны, начальника генштаба и командования округа, пишет «Анадолу».
Он заявил, что распорядился расширить зону оккупации, находящуюся под контролем израильской армии, на юге Ливана, откуда насильно выселяют население.
«Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на севере и восстановить безопасность для жителей севера Израиля», – сказал Нетаньяху.
Он также предупредил, что атаки в Ливане будут продолжаться до тех пор, пока Израиль, по его словам, не достигнет поставленных целей.
Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило, что за сутки провело 74 боевые операции против Израиля, включая удары по танкам «Меркава» у границы.