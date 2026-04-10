9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.9 комментариев
МЧС: Пренебрежение правилами безопасности привело к гибели туристов на Камчатке
Несоблюдение элементарных правил безопасности стало причиной гибели туристов в Камчатском крае, сообщил глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев.
«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», – заявил глава ведомства, передает РИА «Новости».
Группа из девяти опытных путешественников прибыла из Петербурга и Череповца. Туристы начали лыжный маршрут 28 марта, однако 3 апреля между ними произошел конфликт. После ссоры двое остались на кордоне, а семеро продолжили путь к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона.
Связь с группой оборвалась 7 апреля. Поисковые работы сильно осложняла метель, поэтому специалистам пришлось задействовать снегоходы и вертолет. В результате спасатели обнаружили двоих погибших 2001 и 2003 годов рождения, еще один человек получил серьезные обморожения.
Пятерых выживших доставили на базу у подножия вулкана, а двое самостоятельно вышли к поселку Пиначево. Министр отметил, что предварительная регистрация маршрута помогла спасти людям жизни. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро туристов пропали в Налычевском природном парке без палатки и средств связи. Для проведения поисково-спасательной операции к месту происшествия вылетел вертолет МЧС. Позже спасатели обнаружили на Авачинском перевале пятерых выживших и двоих погибших участников похода.