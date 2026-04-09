Володин заявил о первом официальном праздновании Дня взятия Кенигсберга
В 2026 году россияне впервые отмечают День героического штурма и взятия Кенигсберга, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что федеральный закон об установлении памятной даты был принят в ноябре 2025 года. Теперь 9 апреля ежегодно посвящен памяти и уважению подвигу советских солдат, приблизивших Победу в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что взятие Кенигсберга останется примером героизма и мужества советских солдат. Володин добавил, что только та страна, которая уважает свою историю и чтит героев, может рассчитывать на будущее.
Штурм Кенигсберга проходил с 6 по 9 апреля 1945 года под руководством маршала Александра Василевского. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, захватили свыше 2 тыс. орудий, 1 652 миномета и 128 самолетов. Потери советских войск составили от 7 до 7,5 тыс. человек. Взятие города стало одним из ключевых событий завершающего этапа Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин утвердил новую памятную дату в честь взятия Кенигсберга.
Государственная дума приняла соответствующий закон в ноябре прошлого года.