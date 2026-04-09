Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики

New Scientist: Климатообразующая система течений Атлантического океана ослабла на 10%

Tекст: Мария Иванова

Анализ показаний глубоководных датчиков в западной части Атлантического океана выявил беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), сообщает New Scientist.

Эта система течений переносит теплую соленую воду из Мексиканского залива на север, обеспечивая более мягкие температуры в Западной Европе по сравнению с Канадой или Россией.

«Атлантическая циркуляция ослабевает на западной границе, и мы используем данные с нескольких широт океанического бассейна, чтобы подтвердить, что такой сигнал согласуется с ситуацией во всей Северной Атлантике», – заявил руководитель исследования Цяньцзян Син из Университета Майами.

Система датчиков RAPID-MOCHA, установленная в 2004 году между Багамскими и Канарскими островами, показала снижение потока АМОЦ примерно на 90 тыс. кубических метров воды в секунду ежегодно. В результате с 2004 по 2023 год циркуляция ослабла почти на 10%. Дополнительные измерения у берегов США и Канады подтвердили эту тенденцию с высокой точностью.

По мнению специалистов, причиной замедления является таяние ледникового щита Гренландии. Пресная вода разбавляет плотную соленую воду АМОЦ, из-за чего она медленнее опускается на дно. Ученые предупреждают, что остановка течений может привести к резкому похолоданию зим в Европе и нарушить режим муссонов в Азии и Африке.

