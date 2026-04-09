Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске

Tекст: Валерия Городецкая

По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.