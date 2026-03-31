Патрушев заявил об угрозах безопасности в Азово-Черноморском бассейне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патрушев заявил, что обстановка в Азово-Черноморском бассейне оставалась крайне напряженной из-за действий украинских вооруженных сил, которые наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры и торговому флоту, передает ТАСС.

Он добавил, что западные спецслужбы оказывали непосредственную поддержку, предоставляя разведданные для этих атак.

Патрушев также сообщил о продолжении работ по формированию системы мониторинга, которая позволит объективно оценивать динамику достижения стратегических целей национальной морской политики. По его словам, внедрение этой системы поможет совершенствовать управление морской деятельностью и обеспечит защиту национальных интересов России в Мировом океане.

Кроме того, глава Морколлегии отметил наличие в составе Военно-морского флота России кораблей со значительным сроком службы и низкий уровень внедрения инноваций при создании новых судов и их вооружения. Он подчеркнул, что эти факторы негативно отражаются на боевых возможностях флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев лично посетил Черноморский флот и оценил его боеспособность в условиях агрессии Киева и координации НАТО.

В Крыму Патрушев заявил о стремлении Запада во главе с США закрепить свое присутствие в Черном море и назвал это угрозой законным интересам России.

Во время совещания с руководителями судостроительных предприятий в Крыму Патрушев обсудил меры по защите верфей Азово-Черноморского региона от атак украинских вооруженных формирований и модернизации портовой инфраструктуры.