Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.