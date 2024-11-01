Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Патрушев обсудил защиту верфей Крыма от атак ВСУ
Патрушев обсудил с главами крымских верфей защиту от украинских атак и развитие отрасли
Помощник президента Николай Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий в Крыму вопросы защиты от атак вооруженных сил Украины, а также модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, сообщили в аппарате помощника президента.
Патрушев провел совещание с руководителями судостроительных предприятий Крыма. В ходе визита в регион обсуждалось текущее состояние судостроительной отрасли и перспективы развития заводов и верфей, передает ТАСС.
На совещании выработаны дополнительные меры по защите предприятий от возможных диверсионно-террористических угроз со стороны украинских вооруженных формирований.
Патрушев подчеркнул важность модернизации портовой и прибрежной инфраструктуры и судостроительного комплекса в Азово-Черноморском регионе.
Кроме того, особое внимание уделено вопросам модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, обеспечению предприятий заказами, а также решению финансовых и кадровых задач.
Ранее президент Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны, а также сообщалось, что будет создан новый российский флот.