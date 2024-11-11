  • Новость часаПатрушев оценил боеспособность Черноморского флота
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 17:45 • Новости дня

    Патрушев оценил боеспособность Черноморского флота

    Патрушев заявил о боевой готовности Черноморского флота к угрозам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Черноморский флот России сохраняет боеспособность и готовность к действиям в условиях агрессии со стороны Киева и координации НАТО, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Во время своего визита на Черноморский флот Патрушев лично ознакомился с ходом боевого дежурства и оценил уровень подготовки войск. «Я только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту», передает ТАСС.

    Он также отметил, что, несмотря на агрессивные действия Киева, которые координируются специалистами НАТО, Черноморский флот не понес ни одного поражения.

    Ранее Патрушев заявил, что коллективный Запад во главе с США стремится закрепить свое присутствие в Черном море, что рассматривается как угроза законным интересам России и требует усиления возможностей военно-морского флота.

    В конце октября морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    11 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Украинские СМИ сообщили о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, заявляют украинские СМИ.

    В результате подрыва вода начала затоплять близлежащие села, передает РБК со ссылкой на украинскую прессу.

    Российские военные паблики, включая Telegram-канал «Военный осведомитель» и военкора Юрия Котенка, также сообщают о подрыве дамбы. Они предполагают, что действия украинской стороны направлены на сдерживание наступления российских войск в этом районе.

    Официальные российские или украинские власти пока не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.

    Напомним, летом 2023 года в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из РСЗО «Ольха».

    Киевский режим пытался обвинить в случившемся Россию.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Там сейчас идут ожесточенные бои», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Курахово располагается в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

    Ранее источник сообщал, что ВС России начали активно сжимать клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон. До этого российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР.

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    11 ноября 2024, 07:49 • Новости дня
    ФСБ предотвратила угон вертолета ВКС спецслужбами Украины

    ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1 России

    ФСБ предотвратила угон вертолета ВКС спецслужбами Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России раскрыла и предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1, что позволило нанести удары по позициям ПВО и подразделений ВСУ.

    Как передает ТАСС, Федеральная служба безопасности России пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленную на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что операция украинской разведки была раскрыта и предотвращена.

    Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать одного из российских военных летчиков, чтобы угнать воздушное судно на территорию, контролируемую ВСУ. Однако в результате оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось вскрыть позиции средств противовоздушной обороны Украины и места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

    ФСБ заявила, что по раскрытым позициям были нанесены эффективные огневые удары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это преступление.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    6 комментариев

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    11 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
    Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что их смелые и решительные действия позволяют отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки «Запад».

    «В ходе специальной военной операции личный состав полка, проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и преумножает историю боевой славы», – подчеркнул министр.

    Группировка войск «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ, в том числе нанесла поражение 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированным, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригадам в районах Купянска, Кучеровки и других населенных пунктов Харьковской области.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 530 военнослужащих, а также боевую технику, включая три польских САУ Krab и британскую САУ Braveheart. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

    Группировка «Север» поразила формирования 105-й, 115-й и 116-й бригад теробороны в Волчанске и других населенных пунктах. Потери противника составили до 95 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30.

    Южная группировка отразила контратаки украинских бригад в районах Северска и Славянска. Противник потерял до 540 военнослужащих, а также американские гаубицы М119 и британские L-119.

    Группировка «Центр» отразила атаки 93-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 505 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество техники.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также заняли выгодные позиции и нанесли потери ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 145 и 65 военнослужащих соответственно.

    В прошлые сутки российские силы освободили населенный пункт Волченка в ДНР. За предыдущую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами.

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    10 ноября 2024, 20:16 • Новости дня
    Законопроект о состоянии войны на Украине исчез с сайта Рады

    Законопроект об объявлении на Украине состояния войны исчез с сайта Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Законопроект об объявлении на Украине военного положения, внесенный Владимиром Зеленским, исчез с сайта Рады, заявил депутат Александр Дубинский.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что законопроект № 7114 об объявлении на Украине состояния войны исчез с официального сайта Рады, передает ТАСС.

    Дубинский уточнил, что направил запрос спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку с просьбой выяснить, куда пропал документ. «Простой запрос, куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 года об объявлении на Украине состояния войны», – написал он.

    Ранее украинский юрист Владимир Бойко сообщал, что на сайте Рады есть законопроекты №7113 (проект закона «Об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации») и №7115 (проект закона «Об одобрении указа президента Украины об использовании ВСУ и других военных формирований»).

    Бойко отметил, что в архивах Сети законопроект №7114 сохранился, там он называется «Проект закона об объявлении состояния войны», однако на сайте Рады документа нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»

    Шольц в ответ на слова Маска об «Олафе-шуте» указал на статус предпринимателя

    Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал главу немецкого правительства «шутом».

    После распада в Германии правящей коалиции Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Olaf ist ein Narr». Это можно перевести с немецкого как «Олаф – шут» (или «глупец»), передает ТАСС со ссылкой на ARD.

    «Это делает мне честь», – заявил Шольц с иронией. При этом он сказал, что не станет комментировать высказывания «технологических миллиардеров». Шольц подчеркнул, что Маск «не является главой государства», хотя иногда и может показаться, что технологические компании обладают большим влиянием, чем страны.

    Напомним, правящая коалиция Германии распалась. Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

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    11 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян

    Москалькова: Россиян из Курской области нашли на Украине

    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемой киевским режимом территории найдены 13 российских граждан, перемещенных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Ведутся переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию, пояснила она.

    Напомним, Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные ВСУ против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

    Также против украинских военнослужащих возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    11 ноября 2024, 09:55 • Новости дня
    Туск предложил Британии и Франции альянс для защиты Украины
    Туск предложил Британии и Франции альянс для защиты Украины
    @ ANTONI BYSZEWSKI/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Польши Дональд Туск предложил создать альянс с Британией и Францией для защиты Украины после избрания Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен создать альянс с Британией для защиты Украины после избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    В ближайшие дни Туск планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Цель этих встреч – предотвратить возможность «предательства Западом Украины» и согласовать действия по защите ее интересов.

    The Times отмечает, что Польша, Британия и Франция могут сыграть ключевые роли в предотвращении заключения сделки между новой американской администрацией и Россией за спиной Киева. Туск считает, что избрание Трампа приведет к серьезным геополитическим вызовам для Европы, так как может привести к попыткам завершить конфликт между Украиной и Россией в кратчайшие сроки.

    Дональд Туск подчеркивает, что будет активно координировать сотрудничество с теми странами, которые разделяют схожие взгляды на ситуацию на Украине и в мире. «Никто не хочет эскалации конфликта», – заявил он, добавив, что не желает, чтобы Украина ослабела или вынуждена была капитулировать, так как это стало бы угрозой для Польши и ее интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа Дональда Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы, что вызывает беспокойство у европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии формальных предложений по Украине, что подчеркивает неопределенность в отношении будущего взаимоотношений между странами. На фоне этих событий Трамп планирует укротить польские амбиции, что может привести к изменению политического ландшафта в Европе.

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    10 ноября 2024, 19:42 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры ФРГ назвал Шольца «хромой уткой»

    Лидер ХДС назвал Шольца «хромой уткой» на международной арене

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц стал «хромой уткой» на международной арене из-за поддержки немецким правительством Камалы Харрис на выборах в США.

    Как сообщает Bloomberg, Мерц подчеркнул, что немецкий МИД поддержал Харрис в соцсети X (Twitter), что, по его мнению, привело к ухудшению отношений с администрацией Дональда Трампа. «У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией [США]. Шольц теперь является хромой уткой и на международном уровне», – заявил он в интервью.

    Кроме того, Фридрих Мерц отметил, что Германии следует более эффективно защищать свои интересы и заключать взаимовыгодные договоренности. Он подчеркнул, что Дональд Трамп назвал бы такой подход «сделкой», акцентируя внимание на необходимости прагматичного подхода в международной политике.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что правящая коалиция Германии распалась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов. Главной причиной политического конфликта стало отсутствие компромисса между сторонами по будущей экономической политике Берлина, однако эксперты допускают, что перемены в Бундестаге могут быть связаны с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

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    11 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций

    Украина приняла решение о разборе Кураховской ТЭС для других электростанций

    Киев разобрал Кураховскую ТЭС для ремонта других станций
    @ Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В условиях нехватки электроэнергии Украина разобрала Кураховскую ТЭС, чтобы использовать ее детали для ремонта других объектов энергетической инфраструктуры, завершив операцию к концу лета.

    Власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС в условиях дефицита электроэнергии, пишет Wall Street Journal. Отмечается, что это решение было принято весной и к концу лета почти полностью реализовано. Разбор ТЭС стал частью масштабной операции по быстрой реструктуризации энергетической системы страны, чтобы подготовиться к зимним холодам.

    Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор станции был «основным источником оборудования» для ремонта других электростанций. По его словам, другого выбора у них не было, так как необходимо было срочно укрепить энергетическую инфраструктуру перед зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации в стране уничтожены, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергетических объектов в пяти областях, а в Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой.

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    11 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Япония открыла доступ к импорту гибридов для россиян
    Япония открыла доступ к импорту гибридов для россиян
    @ Yukio Tomita/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японские власти изменили формулировки санкций, позволив россиянам импортировать «мягкие» гибриды от ведущих автопроизводителей, включая Honda и Mercedes, отмечают СМИ.

    На аукционах теперь доступны автомобили с электроустановками от таких брендов, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi, пишет РБК.

    Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский отметил, что «это не смягчение запрета, а просто уточнение формулировок», поскольку запрета на экспорт «мягких» гибридов изначально не было.

    Клатаевский объяснил, что японские брокеры и экспортеры из-за опасений санкций избегали торговли всеми автомобилями с обозначением «гибрид». Однако снижение продаж побудило их пересмотреть документы, и оказалось, что такие автомобили можно экспортировать.

    Под снятие запрета попали Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio и другие, но лишь с определенным двигателем.

    «Хотелось бы больших послаблений и отмены санкций, так как сейчас рынку это необходимо», – сказал эксперт.

    В октябре 2023 года Reuters сообщало, что введенный правительством Японии запрет на продажу подержанных автомобилей в Россию обвалил цены на японском рынке, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса.

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