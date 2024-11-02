Патрушев: Запад стремится закрепиться в Черном море

Патрушев заявил о планах Запада укрепить присутствие в Черном море в ущерб РФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запад во главе с США стремится обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море, что, по мнению Москвы, противоречит законным интересам России, передает РИА «Новости». Такое заявление помощник президента России и председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев сделал в Крыму в ходе совещания с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота. Он подчеркнул, что исторически англосаксонская политика всегда стремилась оттеснить Россию от черноморских берегов.

Патрушев отметил, что в условиях нынешней геополитической ситуации Россия должна прилагать усилия для защиты своих национальных интересов. Он добавил, что необходимо определить перспективные тактико-технические характеристики кораблей и их вооружения, а также обеспечить баланс сил для повышения боевой мощи флота. Это должно способствовать укреплению универсальности ВМФ и расширению круга выполняемых задач.

Кроме того, Патрушев подчеркнул важность развития производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов. Он предложил создать единый центр компетенций для их разработки и внедрять передовые технологии и цифровые решения для управления флотом. Это позволит ВМФ России развиваться как единая боевая система, способная эффективно защищать интересы страны в изменяющихся условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев провел первое заседание Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота, на котором обсуждалась военно-политическая ситуация в Черном и Балтийском морях. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, которую возглавит Николай Патрушев, бывший секретарь Совбеза и помощник главы государства.