Патрушев провел заседание по развитию ВМФ и противодействию морской агрессии

Tекст: Александра Юдина

В ходе заседания под председательством Патрушева были рассмотрены стратегические требования к Военно-морскому флоту (ВМФ) России и задачи его развития, передает ТАСС.

Особое внимание участники заседания уделили мероприятиям, которые помогут решать стратегические задачи ВМФ и поддерживать военно-морской потенциал на уровне, достаточном для сдерживания агрессии с моря.

Обсуждалась также военно-политическая ситуация в Черном и Балтийском морях. Участники отметили важность сбалансированного развития ВМФ и подчеркнули необходимость повышения его боевых и оперативных возможностей.

Кроме того, на заседании предложены меры по созданию системы подготовки и переподготовки специалистов для кораблестроения и инженерных кадров для ВМФ.

Напомним, в августе президент Владимир Путин назначил Патрушева на пост главы Морской коллегии РФ. Патрушев заявил, что новое ведомство займется подготовкой стратегии развития ВМФ.



