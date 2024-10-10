Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Патрушев провел заседание по развитию ВМФ и противодействию морской агрессии
Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел первое заседание Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота, на котором обсуждалась военно-политическая ситуация в Черном и Балтийском морях.
В ходе заседания под председательством Патрушева были рассмотрены стратегические требования к Военно-морскому флоту (ВМФ) России и задачи его развития, передает ТАСС.
Особое внимание участники заседания уделили мероприятиям, которые помогут решать стратегические задачи ВМФ и поддерживать военно-морской потенциал на уровне, достаточном для сдерживания агрессии с моря.
Обсуждалась также военно-политическая ситуация в Черном и Балтийском морях. Участники отметили важность сбалансированного развития ВМФ и подчеркнули необходимость повышения его боевых и оперативных возможностей.
Кроме того, на заседании предложены меры по созданию системы подготовки и переподготовки специалистов для кораблестроения и инженерных кадров для ВМФ.
Напомним, в августе президент Владимир Путин назначил Патрушева на пост главы Морской коллегии РФ. Патрушев заявил, что новое ведомство займется подготовкой стратегии развития ВМФ.