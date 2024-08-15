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Николай Патрушев заявил о планах подготовки новой стратегии развития ВМФ
Бывший секретарь Совбеза, помощник президента России и глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что новое ведомство займется подготовкой стратегии развития ВМФ.
Предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности, актуализировать документы с учетом достижения национальных целей развития страны и нейтрализации внешних угроз, сказал он в интервью газете «Известия».
Отмечается, что на фоне возрастающей угрозы со стороны Запада в концепции будет отражена необходимость повышения боеготовности и технической оснащенности флота. «Особое внимание уделять проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ», – заявил Патрушев.
Ранее стало известно, что Путин назначил Патрушева на пост главы Морской коллегии РФ.