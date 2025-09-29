Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку девятерых офицеров ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Решение о заочном пожизненном лишении свободы для девяти офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ вынес 2-й Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. По данным агентства, к пожизненному сроку приговорен начальник штаба командования сил спецопераций ВСУ Владимир Шаблий, который первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.

Вместе с Шаблием пожизненно осуждены еще восемь военнослужащих этого подразделения, которые командовали и лично участвовали в атаках на российские подразделения в приграничных районах с начала спецоперации на Украине.

Государственное обвинение настаивало на пожизненных сроках, гражданские иски по делу не заявлялись, однако только по нескольким эпизодам материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Согласно материалам суда, в период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, а также другие военнослужащие, действуя согласованно с высшим руководством Украины, совершили террористические атаки на расположения российских военных частей и пограничных управлений ФСБ.

В результате атак наступили тяжкие последствия, включая гибель российских военнослужащих и значительный ущерб в Белгородской и Брянской областях.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России заочно осудили двух командиров ВСУ за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

Во Втором Западном окружном военном суде заочно признали виновным командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку в организации минирования, повлекшего гибель и ранения военных в приграничных регионах России.