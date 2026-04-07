Марочко рассказал, как ВС России атакует Рай-Александровку с двух направлений

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, российские военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке и с Никифоровки, с юго-востока.

«Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск – это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

При этом командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, продолжает удерживать стратегически важный населенный пункт.

«Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт – Рай-Александровку», – отметил Марочко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Марочко сообщил, что в ДНР начались бои за Рай-Александровку. Пушилин сообщил, что штурмовые группы ВС России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

