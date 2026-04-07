Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».11 комментариев
Марочко рассказал, как ВС России атакует Рай-Александровку с двух направлений
Подразделения ВС России развивают наступление на Рай-Александровку в ДНР, используя одновременные удары с северо-восточного и юго-восточного направлений, что осложняет оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке и с Никифоровки, с юго-востока.
«Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск – это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.
При этом командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, продолжает удерживать стратегически важный населенный пункт.
«Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт – Рай-Александровку», – отметил Марочко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Марочко сообщил, что в ДНР начались бои за Рай-Александровку. Пушилин сообщил, что штурмовые группы ВС России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.
Минобороны России сообщило о массированных ударах по объектам ВСУ на Украине.