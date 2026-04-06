США применили устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы США используют устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II в операциях против Ирана, несмотря на планы по их списанию, передает РИА «Новости».

Как отмечается в американских бюджетных документах и законах, Пентагон ранее выступал за полное списание оставшихся 162 самолетов данного типа, чтобы сэкономить 423 млн долларов.

Причиной инициативы по отказу от A-10 стала их уязвимость в современных конфликтах. Однако закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, запрещает сокращать парк A-10 ниже 103 самолетов до 30 сентября 2026 года, хотя и подтверждает намерение полностью вывести эту технику из эксплуатации.

Министру ВВС США поручено подготовить подробный план списания всех A-10 до 2029 года. К 31 марта текущего года Пентагон должен был проинформировать профильные комитеты конгресса о временных рамках перехода на новые воздушные платформы. Несмотря на это, командование уже задействовало устаревшие A-10 на Ближнем Востоке для выполнения боевых задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, через Атлантику направилась группа из восьми A-10 с дозаправкой от трех KC-135 для последующего развертывания на Ближнем Востоке.

Иранские системы ПВО в районе Ормузского пролива перехватили и атаковали американский штурмовик A-10.

Вооруженные силы Ирана заявили о поражении новых систем ПВО одного самолета A-10 и других летательных аппаратов США.