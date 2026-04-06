Взрыв прогремел в Харькове на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Харькове на Украине в понедельник прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении в Telegram-канале телеканала уточняется: «Еще один взрыв прогремел в Харькове».

Одновременно онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации зафиксировала воздушную тревогу в части Харьковской области. Ранее в этот же день о взрывах в городе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов через свой Telegram-канал.

Ранее в результате серии взрывов в Харькове объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией, оказался серьезно поврежденным.

