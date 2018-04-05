Песков прокомментировал планы США ввести санкции против бизнесменов

Москва не получала официальных подтверждений о возможном включении российских бизнесменов в санкционные списки в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем и не можем основывать какие-то свои оценки или комментарии на сообщениях СМИ».

Песков предложил дождаться самого события или официального подтверждения о соответствующих намерениях, добавив, что от представителей крупного российского бизнеса информации о допросах в США не поступало.

Также Песков сообщил, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.

Ранее в четверг СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщили, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

Кроме того, СМИ утверждают, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщается, что Вашингтон в четверг может ввести санкции против российских бизнесменов.

«Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.