Доллар превысил 60 рублей впервые с 2017 года

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,86 рубля – до 60,03 рубля впервые с 16 ноября 2017 года, курс евро на бирже вырос на 2,23 рубля – до 73,61 рубля.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2016 года.

На прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.