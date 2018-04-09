Евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2016 года

Рубль стремительно теряет в цене на фоне геополитических рисков после введения на прошлой недели американских санкций против ряда бизнесменов и компаний из России.

Согласно данным торгов, курс доллара расчетами «завтра» к 12.37 мск повышался на 1,02 рубля и составлял 59,18 рубля. Евро рос на 1,25 рубля – до 72,63 рубля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что нынешние темпы снижения российской национальной валюты стали рекордными за несколько месяцев.

В то же время индекс РТС упал более чем на 10%, опустившись ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года. Индекс Мосбиржи падает более чем на 9% и находится ниже психологической отметки в 2100 пунктов впервые в 2018 году.

Российский рынок почти весь «окрасился» в красный: бумаги нефтегазового сектора падают на 2,16-11,7%, металлургического и горнодобывающего секторов – на 2,11-32%, финансового сектора – на 5,97-13%.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.