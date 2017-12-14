Российские бизнесмены за день потеряли 12 млрд долларов

В общей сложности российские бизнесмены за день потеряли больше 12 млрд долларов, пишет Forbes, поясняя, что инвесторы на фоне новых американских санкций устроили распродажу российских активов.

Олег Дерипаска больше других пострадал от американских санкций. Под ограничениями оказались En+ Group, «РусАл» и шесть других российских компаний, связанные с Дерипаской. По подсчетам Forbes, состояние Дерипаски сократилось на 1,3 млрд долларов.

Столько же потерял его партнер по «Норильскому никелю» Владимир Потанин, имя которого не фигурирует в санкционном списке. Бумаги «Норникеля», в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски – 27,8%), обвалились с утра больше чем на 16%, отмечает издание.

Виктор Вексельберг, владеющий 26,5% акций «РусАла», потерял почти 1 млрд долларов.

Потери российских бизнесменов за первую половину понедельника оценивались в 3,3 млрд долларов. Бумаги En+ Group рухнули в цене на 41%, акции «РусАла» обвалились на 46,9%. Досталось и Сбербанку с ВТБ. Лихорадит и российскую национальную валюту: вечером понедельника курс евро впервые с 3 августа 2016 года превысил 75 рублей.

Bloomberg пишет, что инвесторы, вовлеченные в «рыночную кровавую бойню» вокруг российских компаний, находятся в состоянии паники и задаются вопросом, можно ли доверять российским ценным бумагам.

Напомним, американский минфин ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.