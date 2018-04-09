Бумаги En+ Group рухнули более чем на 40%

Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) рухнули в цене на 41% после введения в отношении компании американских санкций.

По состоянию на 16.06 мск расписки En+ Group дешевели на 40,93% – до 5,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

В понедельник британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) приостановил торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) для инвесторов из США.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.

В понедельник сообщалось, что попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния. Наибольшее падение – у Олега Дерипаски, которому подконтрольны En+ Group, «РусАл» и «Группа ГАЗ».