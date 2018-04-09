Торги бумагами En+ для инвесторов из США приостановлены в Лондоне

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) приостановил торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) для инвесторов из США.

Торговая площадка уведомила о временной приостановке листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ по правилу 144A, касающемуся квалифицированных инвесторов из США, передает РИА «Новости».

Торги GDR компании по правилу Reg S, согласно данным биржи, продолжаются.

Тем временем вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что власти окажут поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США.

«Поддержка будет в любом случае. … Поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме тоже. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, важные рабочие места для нашей страны», – добавил он.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Санкции введены против РусАла, En+, «ГАЗа», агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и других компаний.

В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.