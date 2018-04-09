Евро превысил 75 рублей

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже впервые с 3 августа 2016 года превысил 75 рублей на фоне новых американских санкций против России.

Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Напомним, в пятницу американский минфин ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.

Bloomberg пишет, что инвесторы, вовлеченные в «рыночную кровавую бойню» вокруг российских компаний, находятся в состоянии паники и задаются вопросом, можно ли доверять российским ценным бумагам.