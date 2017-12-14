СМИ объяснили «панику» на российском фондовом рынке

Инвесторы, вовлеченные в «рыночную кровавую бойню» вокруг российских компаний, оказавшихся под американскими санкциями, находятся в состоянии паники и задаются вопросом, существуют ли безопасные ценные бумаги, пишет Bloomberg.

Аналитики Citigroup Inc. предупреждают, что шаг, на который пошел минфин США, создает прецедент, способный заманить в ловушку «любую российскую компанию», говорится в статье Bloomberg.

По словам управляющей фондом Blackfriars Asset Management Ltd. в Лондоне Анастасии Левашовой, существуют опасения, что и другие крупные компании могут быть включены в аналогичный список, ведь, отметила она, причины санкций неясны. «Есть много неизвестных. Вот почему рынок паникует», – заметила Анастасия Левашова.

Bloomberg отмечает, что инвесторам впервые запрещают владеть и торговать акциями крупнейшей компании. «РусАл», между тем, был фаворитом рынка благодаря росту по итогам 2017 года на фоне растущего спроса на алюминий. 13 аналитиков, которые представляли Bloomberg рекомендации, единогласно советовали покупать акции «РусАла» до того, как в отношении компании были введены санкции.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что под американские санкции попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, которые в статье называются «ельцинскими олигархами». Они сколотили большую часть своего состояния до прихода к власти нынешнего президента Владимира Путина. Этот факт тоже говорит об уязвимости других компаний, в отношении которых санкции еще не ввели.

Аналитик Citigroup в Москве Барри Эрлих, мнение которого приводится в статье, не исключает, что под подобные меры со стороны США может попасть «любая российская компания».

«Инвесторы стали задаваться вопросом о том, что будет дальше. Не исключено, что по мере усиления ответных мер со стороны России будут вводиться более жесткие санкции, [и в итоге] ты просто не узнаешь, чем все закончится», – отметил Гари Гринберга из британской инвесткомпании Hermes Investment Management.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.

В понедельник сообщалось, что попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня в общей сложности потеряли 3,3 млрд долларов. Наибольшее падение – у Олега Дерипаски, которому подконтрольны En+ Group, «РусАл» и «Группа ГАЗ». Бумаги En+ Group рухнули в цене на 41%, акции «РусАла» обвалились на 46,9%.