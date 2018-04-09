Акции Сбербанка упали почти на 20%

Акции Сбербанка падают на 18-19% на фоне общего обвала рынка, свидетельствуют данные торгов.

Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Московскую биржу.

Ранее в понедельник сообщалось, что попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния.

На прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.