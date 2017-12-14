Евро превысил 78 рублей впервые за два года

Курс доллара на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 8 декабря 2016 года, курс евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.

Рубль после утренних попыток коррекционного роста против основных резервных валют опять провалился, обновив многомесячные минимумы, передает ТАСС.

Впрочем, атаки рублевых «медведей» могли быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала. Сейчас доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник. «Валютные качели раскачались», – говорят эксперты, передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года – 75 рублей.