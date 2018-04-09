Российский рынок акций пережил рекордное падение с марта 2014 года

В понедельник потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4%, это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

К 18.50 индекс МосБиржи составил 2090,88 пункта, он упал на 8,34% – это рекордное падение с 3 марта 2014 года. Индекс РТС снизился на 11,44% до 1094,98 пункта (рекордное падение с 16 декабря 2014 года), передает «Интерфакс».

Значительнее всего за день снизились акции «РусАла» (-20,4%), «Мечела» (-19,3%), ПАО «Полюс» (-18,3%), Сбербанка (-17%).

Эксперты считает, что рынок акций таким образом отреагировал на обострение ситуации в Сирии, а также на новые антироссийские санкции, введенные минфином США 6 апреля.

Между тем, российская инвестиционная компания BCS Global Markets рекомендует использовать последнюю распродажу на отечественном фондовом рынке для активизации покупок.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал, а курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года – 75 рублей.