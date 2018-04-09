Обрушение российских акций названо удачным моментом для их покупки

Российская инвестиционная компания BCS Global Markets рекомендует использовать последнюю распродажу на отечественном фондовом рынке для активизации покупок, следует из обзора главного стратега компании Вячеслава Смольянинова.

«Мы считаем, что распродажи вызваны регуляторными требованиями закрытия позиций, что создает самую удачную возможность для покупок с середины июня 2017 года», – цитирует Смольянинова «Интерфакс».

Напомним, Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов. За понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов. Самые крупные потери – у Олега Дерипаски. Против него ввели персональные санкции, а также под ограничения попали связанные с ним En+ Group, «РусАл» и шесть других российских компаний.

Сообщались, что на фоне новостей о введении санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал, а российский рубль впервые за несколько месяцев (с ноября 2017 года) превысил 60 рублей за доллар, а евро впервые за полтора года – 75 рублей.