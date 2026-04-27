Ростехнадзор выдал заключение о готовности первого энергоблока Курской АЭС-2
Ростехнадзор выдал официальное заключение о готовности к эксплуатации энергоблока №1 Курской АЭС-2, сообщил концерн «Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион Росатома.
Документ вручил директору Курской АЭС Александру Увакину исполняющий обязанности руководителя Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Андрей Тюрин, сообщается в Telegram-канале концерна.
«Сегодня, 27 апреля, и. о. руководителя Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Андрей Тюрин вручил директору Курской АЭС Александру Увакину заключение о соответствии энергоблока №1 с реактором ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 требованиям технических регламентов и проектной документации. Это основной документ, который подтверждает полную готовность к вводу в эксплуатацию и выходу на рынок мощности», – заявили в Росэнергоатоме.
В январе губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства третьего блока Курской АЭС-2.