Sun сообщил о гибели людей от слонов в храмах Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В индийском штате Керала слон, участвовавший в церемонии благословения в храме Махавишну, напал на людей и автомобили, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Sun. По данным издания, разъярённое животное вырвалось из-под контроля, разбило легковой автомобиль хоботом, опрокинуло его и вонзило клыки в дверь.

В результате нападения погиб 40-летний мужчина по имени Вишну, который пригнал слона к храму. Очевидцы сообщают, что слон продолжал буйствовать около двух часов, не подпуская никого к телу погибшего и угрожая всем, кто пытался оказать помощь. Еще один человек по имени Прадип получил ранения и был госпитализирован.

Слон был усмирён с помощью транквилизатора и привязан к кокосовой пальме рядом со святилищем. В тот же день похожий трагический случай произошёл в храме Кудалманикьям, где слон затоптал 25-летнего помощника дрессировщика – молодой человек скончался по дороге в больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЮАР защитник носорогов погиб после атаки носорога. В казанском цирке агрессивная слониха сломала позвоночник рабочему.