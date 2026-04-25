Защитник носорогов в ЮАР погиб от атаки носорога
В ЮАР носорог насмерть ранил директора антибраконьерской компании
В южноафриканском заповеднике Самара-Кару во время утреннего патрулирования погиб 58-летний борец с браконьерством, атакованный черным носорогом весом 1,3 т.
О трагедии сообщил портал News24. По данным издания, погибший зоозащитник Шоман ван Яарсвельд много лет занимался охраной южноафриканских носорогов от браконьеров и создал частную природоохранную компанию.
«Директор природоохранной компании, посвятивший жизнь защите носорогов, был убит одним из животных, охране которых он посвятил свою карьеру», – пишет портал. Уточняется, что ван Яарсвельд руководил фирмой Milk River Security, передает РИА «Новости».
В день трагедии 58-летний директор находился на утреннем патрулировании с командой в заповеднике Самара-Кару. Во время обхода на него внезапно выскочил черный носорог весом 1,3 т и нанес смертельные ранения. Мужчина скончался на месте.
Его компания занималась борьбой с браконьерством и обеспечением безопасности носорогов в нескольких районах ЮАР.
