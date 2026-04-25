Защитник носорогов в ЮАР погиб от атаки носорога

В ЮАР носорог насмерть ранил директора антибраконьерской компании

Tекст: Мария Иванова

О трагедии сообщил портал News24. По данным издания, погибший зоозащитник Шоман ван Яарсвельд много лет занимался охраной южноафриканских носорогов от браконьеров и создал частную природоохранную компанию.

«Директор природоохранной компании, посвятивший жизнь защите носорогов, был убит одним из животных, охране которых он посвятил свою карьеру», – пишет портал. Уточняется, что ван Яарсвельд руководил фирмой Milk River Security, передает РИА «Новости».

В день трагедии 58-летний директор находился на утреннем патрулировании с командой в заповеднике Самара-Кару. Во время обхода на него внезапно выскочил черный носорог весом 1,3 т и нанес смертельные ранения. Мужчина скончался на месте.

Его компания занималась борьбой с браконьерством и обеспечением безопасности носорогов в нескольких районах ЮАР.

