В ЮАР слон защитил носорога от браконьера

В Южно-Африканской республике слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке Крюгер, сообщают СМИ.

По информации Daily Mail, несколько человек незаконно пробрались на территорию заповедника. На одного из охотников напал слон, компаньоны мужчины немедленно покинули парк.

Сотрудникам заповедника не удалось сразу найти останки мужчины. На месте происшествия рейнджер нашел только человеческий череп и штаны. Сообщается, что на охотника напал прайд голодных львов.

Браконьеры арестованы, их обвинили в нелегальном проникновении в парк, а также в нелегальной охоте.

В конце прошлого года американский суд приговорил 29-летнего охотника из штата Миссури Дэвида Бэрри, признанного виновным в убийстве нескольких сотен диких оленей, каждый месяц пересматривать мультфильм студии Disney «Бэмби».