Суд США приговорил браконьера к пересмотру мультфильма «Бэмби»

Американский суд приговорил 29-летнего охотника из штата Миссури Дэвида Бэрри, признанного виновным в убийстве нескольких сотен диких оленей, каждый месяц пересматривать мультфильм студии Disney «Бэмби».

Бэрри получил год тюремного заключения. Он должен будет посещать воспитательные киносеансы в течение всего срока своего наказания, сообщает телеканал Fox News.

Соответствующий приговор судья вынес 6 декабря. Кроме самого Бэрри, по делу о незаконной охоте на оленей также наказаны два его родственника.

В департаменте охраны окружающих среды штата Миссури сообщили, что «серийные браконьеры» не следуют правилам «честной погони», «не обеспокоены тем фактом, что крадут у других». «Все дело в жадности и эго», – подчеркнули в департаменте.

По данным природоохранной организации, браконьеров интересовали только головы парнокопытных, а туши они оставляли гнить на месте.

Теперь браконьерам также предстоит выплатить более 200 тыс. долларов (более 13,3 млн рублей) в виде штрафов и взносов в различные природоохранные фонды.

Мультфильм «Бэмби» был выпущен студией Уолта Диснея в 1942 году. Его главным героем является олененок, маму которого убивают охотники.