В Персидский залив вошел третий ракетный эсминец ВМС США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал CBS News, ссылаясь на официальные лица, корабль прошел Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода», передает «Интерфакс».

Сейчас все три американских эсминца – USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason – находятся к западу от Ормузского пролива и ожидают дальнейших распоряжений командования. По информации официальных представителей, эти корабли задействованы в многоуровневой системе обороны.

Система включает не только боевые корабли, но и военную авиацию, а также комплексы ПВО. По словам источников, главная задача этой группы – обеспечение безопасности коммерческих судов, покидающих Персидский залив через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе два американских эсминца попали под обстрел Ирана Ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.

В понедельник глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.