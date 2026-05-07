  Во Ржеве из-за атак БПЛА эвакуировали 350 человек
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    7 мая 2026, 06:20 • Новости дня

    Женщину в Забайкалье обвинили в госизмене за связь с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жительницы Забайкальского края. Она связалась с украинской организацией и выполняла задания от куратора, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    Уголовное дело о государственной измене было возбуждено в отношении жительницы Забайкальского края, передает ТАСС. По данным регионального управления ФСБ, женщина самостоятельно связалась с украинской организацией через мессенджер Telegram и выполнила задание, полученное от куратора с Украины.

    В пресс-службе отметили: «Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к совершению государственной измены. Установлено, что женщина инициативно установила контакт с украинской организацией через мессенджер Telegram, посредством которого она получила задание от куратора и выполнила его на территории края».

    Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Забайкалье приговорил местную жительницу к 12 годам колонии за шпионаж.

    Позже другого жителя Читы осудили на 18 лет строгого режима за антироссийскую пропаганду.

    Московский областной суд назначил наказание молодому человеку за передачу координат военных объектов украинской разведке.

    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    6 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая из-за «нарушения» Москвой объявленного Владимиром Зеленским режима тишины.

    Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.

    Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.

    Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    Николаев сообщил о повреждении 40 домов в Чебоксарах при атаке ВСУ

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    6 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и больше года числились без вести пропавшими.

    Москалькова сообщила, что двух российских офицеров, которые на протяжении более года считались без вести пропавшими, удалось обнаружить в украинском плену, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Она уточнила: «Буквально вчера я получила… с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен». Она добавила, что семьи военных все это время пытались их найти и получить хоть какую-то информацию.

    Омбудсмен сообщила, что в результате работы ее аппарата удалось добиться получения от украинской стороны не только фотографий, но и писем от офицеров для их родных и близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка нашла в украинском плену официально признанного погибшим мужа.

    Уполномоченный по правам человека рассказала об освобождении считавшегося мертвым военнослужащего.

    Ранее группа числившихся пропавшими без вести бойцов вернулась домой по итогам обмена.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    6 мая 2026, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные формирования устраивают провокации по всей линии фронта, несмотря на объявленное Владимиром Зеленским «перемирие», сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают устраивать провокации по всей линии фронта, несмотря на объявленное Владимиром Зеленским «перемирие», передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, он сейчас находится на территории группировки «Запад», которая действует в районе Купянска, Красного Лимана и Харьковской губернии. «И на всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады. В том числе третья бригада, запрещенной в России террористической организации «Азов», – заявил Кимаковский.

    Напомним, Россия объявила о введении перемирия на период 8–9 мая. В ответ Украина также заявила о режиме тишины, который должен был вступить в силу с полуночи 6 мая по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о введении с 6 мая режима тишины и назвал его зеркальным ответом на российское перемирие.

    Политолог Лариса Шеслер назвала объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая кратковременным гуманитарным отказом от атак и предупредила о возможных провокациях со стороны ВСУ.

    Глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев усомнился в готовности Киева соблюдать соглашения о прекращении огня и напомнил об угрозах Зеленского атаковать парад Победы дронами.

    6 мая 2026, 09:38 • Новости дня
    ВСУ за сутки 54 раза атаковали артиллерией Курскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ 54 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, сообщает Хинштейн в Max.

    В период с 9.00 5 мая до 9.00 6 мая над регионом было сбито 79 украинских беспилотников различных типов. Кроме того, трижды беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

    По уточненным данным, в результате атак в городе Льгове пострадали двое мужчин – 29 и 44 лет. Они были госпитализированы в Курскую областную больницу, их состояние не уточняется. Повреждены два автомобиля и остекление здания автозаправки.

    В селе Щекино Рыльского района повреждены фасады и выбиты окна в двух жилых домах. По информации губернатора, погибших в результате атак нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Курской областью сбили 129 украинских беспилотников, а артиллерия ВСУ 91 раз ударила по отселенным приграничным районам.

    Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, ранены два человека и повреждено заправочное оборудование.

    7 мая 2026, 04:10 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночного удара ВСУ по Брянску ранения получили 13 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», – заявил Богомаз в «Максе».

    Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь. В результате происшествия повреждения получили два многоквартирных дома. Повреждены более 20 квартир и около 40 автомобилей. На месте инцидента продолжают работать оперативные и экстренные службы, осмотр территории продолжится в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах.

    6 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Первышов рассказал Путину о ежемесячных встречах с ветеранами СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации или членов их семей.

    Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лично раз в месяц проводит встречи с ветеранами спецоперации или членами их семей, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы и получать обратную связь.

    «Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей... И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, вместе со мной ведут этот прием, то есть они видят свой вопрос, забирают его и сопровождают либо ветерана, либо членов семьи, и уже совершенно другую реакцию мы получаем», – заявил Первышов.

    Он также рассказал, что власти региона активно работают с ветеранами в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». По его словам, многие участники спецоперации либо возвращаются на свои прежние рабочие места, либо после сдачи экзаменов и тестов начинают службу на государственных и муниципальных должностях.

    Особое внимание глава региона уделил вдове Героя России Артура Лапшина – Ольге Лапшиной, которая после консультации с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была назначена детским омбудсменом в области. Первышов подчеркнул, что уже сейчас тамбовские бойцы работают на различных должностях, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Он добавил, что по мере возвращения основной части ветеранов их будут встречать коллеги, которые уже интегрированы в систему.

    Ранее Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти.

    Путин отметил способность бывших военных повысить эффективность муниципальных структур.

    6 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Юрист объяснил логику введения «периода резервирования» для выплат семьям погибших военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок выплат семьям погибших на СВО военнослужащих необходимо скорректировать, чтобы учесть интересы детей, появившихся на свет уже после гибели отца, а также тех, чье отцовство было установлено позднее, заявил журналистам член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

    Машаров обратил внимание на пробелы в действующем механизме выплат. «На сегодняшний день порядок, который у нас предусмотрен, не учитывает распространение выплат на детей, которые родились уже после гибели самого военнослужащего, участника специальной военной операции, а также они не распространяются на детей, чье отцовство было установлено по факту уже их рождения», – пояснил член ОП.

    По его словам, существующая судебная практика нередко приводит к необходимости перераспределения уже выплаченных средств между родственниками, что требует принятия сложных решений и становится причиной конфликтов среди родственников погибших.

    «Я считаю, что было бы правильно предусмотреть определенный срок, в течение которого у нас выплаты поделились бы на первоочередные и те выплаты, которые бы выплачивались спустя некоторый период времени. То есть, там можно предусмотреть срок от трех до шести месяцев. Я считаю, что срок в полгода он является наиболее оптимальным, исходя из той модели, которая у нас на сегодняшний день построена», – отметил юрист.

    Он также напомнил, что эта инициатива исходит от родственников военнослужащих. «Она идет от матерей. Никто, как мама не понимает ту проблему, ту боль, которую испытывает жена участника специальной военной операции, которая потеряла любимого человека. И когда она будет знать, что ее ребенок защищен должным образом, и государство защищает ещё пока не родившегося нашего человека, нашего гражданина, конечно же, у нее спокойствия и, так скажем уверенности в завтрашнем дне будет гораздо больше», – подчеркнул Машаров.

    Впервые тему защиты права детей, родившихся после гибели своих отцов – участников спецоперации подняла член СПЧ и руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она сообщила, что в правовую службу КСВО обратилась Анастасия Лукиных из Курганской области. На девятом месяце беременности ей сообщили, что ее супруг, участник СВО, погиб.

    «Дальше стресс, госпитализация, все прошло хорошо, родился наследник, сын, богатырь. Чуть позже Анастасия вместе с членами семьи собрала все необходимые документы и подала на выплаты, но получила отказ на основании того, что на момент гибели супруга ребенок еще не был рожден. Сначала мы подумали, что это единственный случай, который есть, но оказалось, это не так», – рассказала тогда Белехова.

    Глава государства в ответ на выступление Белеховой указал, что дети участников СВО, которые родились после гибели своих отцов, должны получать все положенные меры поддержки.

    В апреле исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев также предложил ввести специальный период для определения всех получателей выплат в случае гибели военнослужащего, чтобы избежать несправедливости.

    Юрист Александр Терновцов предложил изменить порядок выплат семьям участников СВО в случае, если родители погибшего бойца находятся в разводе, а также исключить из списка претендентов на выплаты денежного довольствования совершеннолетних детей.

    6 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки беспилотников самолетного типа и складам горючего.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 605 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 142 852 беспилотника, 659 ЗРК, 29 190 танков и других бронемашин, 1716 боевых машин РСЗО, 34 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 945 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам ОПК и ТЭК.

    В выходные ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.

    6 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    ВСУ вынудили волков и шакалов выходить в населенные пункты Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины уничтожают лесополосы в прифронтовой зоне, из-за чего волки и шакалы заходят в населенные пункты Куйбышевского муниципального округа Запорожской области, сообщил глава округа Кирилл Белов.

    В результате действий Вооружённых сил Украины в прифронтовой зоне волки и шакалы стали появляться в населённых пунктах Куйбышевского муниципального округа Запорожской области, передает ТАСС.

    Как сообщил глава округа Кирилл Белов, военные уничтожают лесополосы, лишая хищников привычных мест обитания, что вынуждает их выходить к людям.

    Белов отметил, что уже зафиксированы случаи нападения хищников на домашних животных в округе. По его словам, основную угрозу сейчас представляют волки и шакалы. Глава округа подчеркнул, что ситуация стала серьёзной проблемой для местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар по Васильевскому центру реабилитации хищников в Запорожской области и повредили инфраструктуру учреждения.

    Украинские войска атаковали автомобиль волонтеров с гуманитарной помощью для этого реабилитационного центра крупных хищников.


    6 мая 2026, 13:01 • Новости дня
    Фотокорреспондент ТАСС попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Во время действия объявленного «режима тишины» Владимиром Зеленским в центре Васильевки Запорожской области автомобиль фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько подвергся атаке беспилотника, журналист не пострадал.

    Инцидент произошел во время так называемого режима тишины, объявленного Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Фотокорреспондент Александр Полегенько находился в центре Васильевки, чтобы снять последствия украинских обстрелов и зафиксировать разрушения.

    По его словам, в момент съемки он только припарковал автомобиль, как в него был совершен прилет с беспилотника ВСУ.

    «Машина повреждена не сильно. Сам я цел», – заявил Полегенько.

    Политолог Лариса Шеслер назвала «режим тишины» Владимира Зеленского простой пиар-акцией.

    6 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили четырех жителей Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области были травмированы четыре мирных жителя, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгородском округе один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода, после чего они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

    В Шебекине FPV-дрон атаковал трактор на территории одного из предприятий. В результате ранен мужчина, которого с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ.

    В эту же больницу самостоятельно обратился ещё один житель, который пострадал при атаке дрона 5 мая. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, лечение он продолжит также амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский дрон убил тракториста в селе Лаптевка Белгородской области. Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в Шебекино погибла мирная жительница.

    Также во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика 11 лет.


    6 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Яшина сообщила о резком росте числа атак ВСУ на Энергодар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла, такого уровня активности ранее не было, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

    Яшина сообщила, что интенсивность атак Вооруженных сил Украины на город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией, достигла беспрецедентного уровня, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что ранее таких масштабных обстрелов не фиксировалось: «Интенсивность атак на Энергодар действительно значительно возросла. Только за вчерашний день было зафиксировано порядка 20 ударов. Такого уровня активности ранее не наблюдалось», – заявила Яшина.

    Ранее глава администрации города Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по Энергодару, один из которых пришелся на здание администрации. На данный момент подробности о пострадавших и разрушениях уточняются.

    Энергодар находится на левом берегу Днепра, в непосредственной близости от ЗАЭС – крупнейшей атомной станции Европы, где действует шесть энергоблоков мощностью один гигаватт каждый. С октября 2022 года Запорожская АЭС находится в собственности Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пятнадцать украинских беспилотников атаковали здание администрации Энергодара.

    Несколькими днями ранее дрон ВСУ ударил по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

    В конце апреля украинские военные повредили городскую пожарную технику во время очередного обстрела.

    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации