Суд приговорил жителя Читы к 18 годам за госизмену

Житель Читы получил 18 лет за госизмену в интересах Украины и антироссийскую пропаганду

Tекст: Мария Иванова

Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за государственную измену, назначив ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Мужчине также запрещено заниматься администрированием в интернете в течение двух лет, передает РИА «Новости».

Суд установил, что с октября 2022 года подсудимый был администратором группы в мессенджере Telegram, подконтрольной службе безопасности Украины. Через эту группу он вел антироссийскую пропаганду, собирал и передавал иностранцам персональные данные российских военнослужащих и их близких.

По данным УФСБ, жителя Читы задержали при попытке выехать за границу с целью получения политического убежища в посольстве США. Это произошло на фоне его активности в антироссийской деятельности.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, что связано со спецификой дела и необходимостью защиты государственных интересов. Признание вины обвиняемым не последовало, но улик оказалось достаточно для вынесения приговора.

Напомним, на этой неделе сотрудницу МЧС России в ЛНР задержали за передачу данных о местоположении ВС РФ украинской разведке, и по этому поводу возбудили дело о госизмене.

В тот же день Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после установления контакта с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.