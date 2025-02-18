В ЛНР задержали сотрудницу МЧС за шпионаж в пользу Украины

В Луганске задержали сотрудницу МЧС за передачу данных о ВС России украинской разведке

Tекст: Мария Иванова

В ЛНРзадержана сотрудница регионального управления МЧС за передачу военной информации украинской разведке, передает ТАСС. Согласно сообщению управления ФСБ по ЛНР, женщине инкриминируется государственная измена.

По данным ФСБ, задержанная, будучи жительницей ЛНР, собирала сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России и передавала их через интернет мессенджер представителю Главного управления разведки Минобороны Украины. В связи с этим в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

Сообщается, что действия гражданки были пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ФСБ уточнили, что деятельность задержанной была направлена в интересах иностранной разведки. В данный момент ведется следствие, подробности дела не разглашаются.

Отметим, что во вторник сотрудник правоохранительных органов ЛНР был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины после передачи информации о дислокации российских войск.

В этот же день Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после установления контакта с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре мужчину заподозрили в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке.