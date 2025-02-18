Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
Житель Мурманской области осужден на 13 лет за госизмену
Житель Мурманской области получил 13 лет за госизмену после контактов с украинскими военными
Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после того, как он установил контакт с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.
Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, Мурманский облсуд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены. Константинов был признан виновным в установлении контактов с украинскими вооруженными формированиями, передает ТАСС.
По данным ФСБ, Константинов самостоятельно инициировал контакт с представителями украинского военного формирования и выразил желание вступить в его ряды для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил на Украине. В 2022 году ему было вынесено предупреждение от УФСБ по Мурманской области о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Тем не менее оперативно-разыскные мероприятия подтвердили наличие контактов Константинова с представителями иностранной спецслужбы. Он также выполнял задания, полученные от иностранной стороны, что и стало основанием для вынесения приговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Челябинский областной суд вынес приговор бывшему полицейскому за участие в террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами, и совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
Также сообщалось, что житель Камчатского края был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за передачу данных СБУ о российских военных.
А Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену.